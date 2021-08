Covid, per l'Unione Europea la Toscana diventa rossa, ecco perché (Di giovedì 5 agosto 2021) Firenze, 5 agosto 2021 - Toscana adesso zona rossa secondo le mappe aggiornate dell'Unione Europea sul rischio di infezione. Le mappe vengono emesse dall' European Centre for Disease Prevention and ... Leggi su lanazione (Di giovedì 5 agosto 2021) Firenze, 5 agosto 2021 -adesso zonasecondo le mappe aggiornate dell'sul rischio di infezione. Le mappe vengono emesse dall'n Centre for Disease Prevention and ...

Advertising

borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - borghi_claudio : Volete che vi calcoli la percentuale di un evento serio legato al covid per un ragazzo senza patologie? - borghi_claudio : @NW_Mistral No. Perché il rischio di morire per covid non va calcolato sugli ammalati di covid, va calcolato sull'i… - Semplic3ment3 : RT @Sutilis: Amico fatto covid ad aprile ed è guarito.Chiama Asl per sapere perché non gli rilasciano il GP...risposta se non fa il vaccino… - valerio_berruti : RT @stealoia: Dolomiti, lo storico hotel Cavallino Bianco di San Candido diventa no mask e scatta la chiusura per dieci giorni. Il titolare… -