Covid oggi Lombardia: 793 contagi, 222 a Milano. Bollettino (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 793 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del Bollettino di oggi, 5 agosto. Si registrano un morto nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.835 decessi nella regione dall'inizio della pandemia di Covid-19. Da ieri sono stati processati 35.340 tamponi, il tasso di positività si attesta al 2,2%. In calo i ricoveri in terapia intensiva che sono 31 (-1), mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 254 (+7). Sono 222 i nuovi casi registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 85 a Milano città.

