Covid oggi India, quasi 43mila contagi (Di giovedì 5 agosto 2021) In India sono quasi 43mila i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Sanità Indiano, aggiornando a 31.812.114 il totale dei contagiati, 42.982 in più rispetto a ieri. A essere maggiormente colpito è lo stato del Kerala, dove sono stati confermati 22.414 casi positivi nell'ultima giornata e 108 decessi. Sono invece 533 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, facendo salire a 426.290 il totale delle vittime. L'articolo proviene da Italia Sera.

