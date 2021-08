Covid oggi Emilia Romagna, 669 contagi: bollettino 5 agosto (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 669 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 5 agosto. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 20.504 tamponi, il tasso di positività è del 3,3%. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 113 nuovi casi e Rimini con 112; seguono Bologna (91) e Reggio Emilia (82). Quindi Ferrara (57) e Parma (51); poi Piacenza (48), Ravenna (46) e Cesena (32). Infine, Forlì (19) e il Circondario Imolese (18). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 669 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 5. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 20.504 tamponi, il tasso di positività è del 3,3%. La situazione deinelle province vede Modena con 113 nuovi casi e Rimini con 112; seguono Bologna (91) e Reggio(82). Quindi Ferrara (57) e Parma (51); poi Piacenza (48), Ravenna (46) e Cesena (32). Infine, Forlì (19) e il Circondario Imolese (18). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono ...

