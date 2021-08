Covid oggi Campania | 670 contagi | bollettino 5 agosto

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 670 ida coronavirus in, 62021, secondo i dati deldella regione. I nuovi casi sono stati rilevati su 7.642 tamponi molecolari e 6.397 tamponi antigenici. Registrato un morto: il decesso segnalato ieri è avvenuto in precedenza. I pazienti ricoverati persono 246, in terapia intensiva 13 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI IL PARADOSSO - Covid-19, più morti e ricoveri di 1 anno fa [Continua su… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Oggi 6.596 i positivi e 21 le vittime. +2 terapie intensive, +113 ricoveri #ANSA - lifestyleblogit : Covid oggi Piemonte, 259 contagi: bollettino 5 agosto - - TV7Benevento : Covid oggi Italia, 7.230 contagi e 27 morti: bollettino 5 agosto... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

I dati in Abruzzo Sono 123 (di età compresa tra 1 e 98 anni) i nuovi casi positivi alregistratiin Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 76594. Il bilancio dei ...Sono 888 i nuovi positivi al- 19 trovati in Veneto , dove si registra anche un decesso. In Lombardia si sono registrati 793 casi e un morto. In Toscana765 nuovi casi e tre decessi. Sono ...Coronavirus, il bollettino contagi e morti in Italia di ieri, giovedì 5 agosto 2021. Sono 7.230 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati ...ANCONA, 05 AGO - Nell'ultima giornata balzo di ricoveri per Covid nelle Marche: +8 degenti fanno salire il totale a 50. Nell'ultima giornata 197 casi di positività (incidenza 69,26 su 100mila abitanti ...