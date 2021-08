Covid oggi Abruzzo, 126 contagi e nessun decesso: bollettino 5 agosto (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 123 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 5 agosto, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 76594. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2515. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72464 dimessi/guariti (+42 rispetto a ieri). Trentotto pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1576 (+82 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 123 i nuovidaregistrati, 5, in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 76594. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2515. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72464 dimessi/guariti (+42 rispetto a ieri). Trentotto pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1576 (+82 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. ...

borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI IL PARADOSSO - Covid-19, più morti e ricoveri di 1 anno fa [Continua su… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Oggi 6.596 i positivi e 21 le vittime. +2 terapie intensive, +113 ricoveri #ANSA - leone52641 : RT @Leonard48598239: @leone52641 Oggi ho fatto una cavolata, sono uscito e mi sono dimenticato la mascherina, ora ho paura di essermi preso… - infoitsalute : Covid, nuova vaccinazione di massa in Israele per terza dose di Pfizer • Imola Oggi -