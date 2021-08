Covid, ministero della Salute: in arrivo i certificati per gli esenti dal vaccino (Di giovedì 5 agosto 2021) Una nuova circolare autorizza il certificato per chi non si è potuto vaccinare a causa di patologie pregresse o per chi non ha ricevuto la seconda dose per effetti avversi (molto rari) alla prima. Nello stesso documento, la conferma che "non ci sono controindicazioni" per le somministrazioni in gravidanza e la precisazione che la presenza di anticorpi "non è un'alternativa al completamento del ciclo vaccinale" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 5 agosto 2021) Una nuova circolare autorizza il certificato per chi non si è potuto vaccinare a causa di patologie pregresse o per chi non ha ricevuto la seconda dose per effetti avversi (molto rari) alla prima. Nello stesso documento, la conferma che "non ci sono controindicazioni" per le somministrazioni in gravidanza e la precisazione che la presenza di anticorpi "non è un'alternativa al completamento del ciclo vaccinale"

