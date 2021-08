Covid: Marche, +8 ricoveri (50) e 197 positivi in un giorno (Di giovedì 5 agosto 2021) Nell'ultima giornata balzo di ricoveri per Covid nelle Marche: +8 degenti fanno salire il totale a 50. Nell'ultima giornata 197 casi di positività (incidenza 69,26 su 100mila abitanti) rilevati e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Nell'ultima giornata balzo dipernelle: +8 degenti fanno salire il totale a 50. Nell'ultima giornata 197 casi dità (incidenza 69,26 su 100mila abitanti) rilevati e ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, anche Toscana e Marche in rosso nelle mappe dell'Ecdc - RaiNews : #Covid, oltre alla #Sicilia e alla #Sardegna anche la #Toscana e le #Marche in rosso nelle mappe dell'#Ecdc - analphabeta : Covid, anche la Toscana e le Marche in rosso nelle mappe dell'Ecdc - messveneto : Crescono i nuovi casi di Covid in Friuli Venezia Giulia e l’Europa ci declassa in zona gialla: Stessa situazione in… - infoitinterno : Mappa Covid Ecdc, con Toscana e Marche regioni rosse salgono a 4 | SassariNotizie 24 ore - 590588 -