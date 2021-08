Covid, l’hotel no mask di San Candido resta aperto con la condizionale. La decisione del governatore Arno Kompatscher (Di giovedì 5 agosto 2021) A sorpresa l’albergo no mask Cavallino Bianco di San Candido potrà restare aperto. Anche se con la condizionale. Il governatore Arno Kompatscher – secondo quanto riporta – sospenderà l’ordinanza di chiusura che doveva scattare oggi. Un provvedimento che prevedeva 10 giorni stop perché il personale non indossava la mascherina. L’albergatore dovrà però comunque pagare la multa e – soprattutto – rispettare d’ora in poi tutte le misure anti-contagio. Un sopralluogo del sindaco Klaus Rainer con le forze dell’ordine è stato eseguito per stabilire che tutto sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) A sorpresa l’albergo noCavallino Bianco di Sanpotràre. Anche se con la. Il– secondo quanto riporta – sospenderà l’ordinanza di chiusura che doveva scattare oggi. Un provvedimento che prevedeva 10 giorni stop perché il personale non indossava la mascherina. L’albergatore dovrà però comunque pagare la multa e – soprattutto – rispettare d’ora in poi tutte le misure anti-contagio. Un sopralluogo del sindaco Klaus Rainer con le forze dell’ordine è stato eseguito per stabilire che tutto sia ...

Corriere : Retromarcia dell’hotel di lusso «no mask» (per evitare la chiusura): «Rispetteremo misure anti-Covid» - ele9061 : RT @Helliot_Spencer: Bolzano: chiude l'hotel 'Cavallino Bianco' per inosservanza delle regole anti Covid, ma Sara #Cunial si oppone: 'qui,… - pablotheprince : RT @Corriere: Retromarcia dell’hotel di lusso «no mask» (per evitare la chiusura): «Rispetteremo misure anti-Covid» - mmanca : RT @Corriere: Retromarcia dell’hotel di lusso «no mask» (per evitare la chiusura): «Rispetteremo misure anti-Covid» - andal68 : RT @crlggg: Alto Adige, l’hotel «no mask» non chiuderà: «Rispetteremo le misure anti-Covid» -