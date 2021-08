Covid, Italia sempre più rossa nella mappa europea del contagio. Rischio alto in Spagna e nel Sud della Francia (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Covid continua ad avanzare in tutta Europa e nella mappa epidemiologica del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (european Centre for Disease Prevention and Control, Ecdc) anche l’Italia continua a diventare sempre più gialla e rossa. Se sino alla settimana scorsa le uniche due regioni Italiane classificate in fascia rossa erano Sicilia e Sardegna, questa settimana si aggiungono anche la Toscana e le Marche. Passano invece dalla fascia verde alla gialla anche il Piemonte, l’Abruzzo e la Basilicata. Le uniche ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilcontinua ad avanzare in tutta Europa eepidemiologica del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (n Centre for Disease Prevention and Control, Ecdc) anche l’continua a diventarepiù gialla e. Se sino alla settimana scorsa le uniche due regionine classificate in fasciaerano Sicilia e Sardegna, questa settimana si aggiungono anche la Toscana e le Marche. Passano invece dalla fascia verde alla gialla anche il Piemonte, l’Abruzzo e la Basilicata. Le uniche ...

Advertising

Adnkronos : #Greenpass Italia, Crisanti: 'Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi'. #Covid. - beppesevergnini : L’Italia cambia, anche se finge di non accorgersi. E i campioni olimpici, come i campioni europei del calcio, posso… - rtl1025 : ?? E' stata superata quota 70 milioni di somministrazioni del #vaccino anti-#Covid in Italia (finora precisamente 70… - PaolDelli : RT @Museo_Eboli: Dal #6agosto2021 nuove regole per accedere al #ManES @Museo_Eboli: sarà obbligatorio esibire la Certificazione Verde #Covi… - SkySport : Un caso di Covid al Napoli: Filippo Costa, in campo nell'ultima amichevole contro il Wisla Cracovia, è risultato po… -