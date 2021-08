Covid Italia, nuova mappa Ecdc: le regioni rosse diventano 4 (Di giovedì 5 agosto 2021) Quattro regioni Italiane sono passate in rosso nella mappa sulla situazione epidemiologica aggiornata oggi dall’Ecdc: Marche e Toscana vanno ad aggiungersi a Sicilia e Sardegna. Peggiora dunque ulteriormente la situazione epidemiologica Covid in Italia, misurata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Mentre gran parte del resto della Penisola, in misura maggiore rispetto alla scorsa settimana, è in giallo. Restano in verde solo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) Quattrone sono passate in rosso nellasulla situazione epidemiologica aggiornata oggi dall’: Marche e Toscana vanno ad aggiungersi a Sicilia e Sardegna. Peggiora dunque ulteriormente la situazione epidemiologicain, misurata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Mentre gran parte del resto della Penisola, in misura maggiore rispetto alla scorsa settimana, è in giallo. Restano in verde solo ...

Advertising

Adnkronos : #Greenpass Italia, Crisanti: 'Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi'. #Covid. - beppesevergnini : L’Italia cambia, anche se finge di non accorgersi. E i campioni olimpici, come i campioni europei del calcio, posso… - rtl1025 : ?? E' stata superata quota 70 milioni di somministrazioni del #vaccino anti-#Covid in Italia (finora precisamente 70… - DiversaEtica : RT @msn_italia: Covid, Gimbe: crescono i ricoveri, ma rallentano i contagi. «Quasi 2 milioni di over 60 ancora senza vaccino» - AdamMDM : @borghi_claudio @Aifa_ufficiale @borghi_claudio ma è vero? Dai dati ufficiali forniti dall’ISS del Ministero della… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid, anche Toscana e Marche in rosso nelle mappe dell'Ecdc Le mappe aggiornate dell'Ecdc approfondimento Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 5 agosto. LIVE L'Ecdc, che attraverso queste mappe monitora la diffusione del Covid - 19 analizzando ...

Green pass: cabina di regia, obbligo per personale scuola e universitari L'ipotesi della gratuità dei test anti - Covid, spiegano fonti di governo, è stata scartata perché ...Repubblica appenninica il vaccino più diffuso è lo Sputnik e non uno dei quattro usati in Italia. L'...

Coronavirus, ultime notizie. Covid, rientrati i ragazzi italiani bloccati a Dubai per focolaio Il Sole 24 ORE Serie A donne: si parte subito con Juve-Fiorentina Il match tra le campionesse d’Italia della Juventus e il neopromosso Pomigliano e le sfide tra Sassuolo e Fiorentina ed Empoli Ladies e Roma apriranno la Serie A 2021/2022, un campionato il cui calend ...

Covid: superati i 20 milioni di contagi in Brasile SAN PAOLO, 05 AGO - Il Brasile ha registrato altri 1.175 decessi e 40.716 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo il Consiglio nazionale dei segretari alla sanità (Conass). Con i dati aggi ...

Le mappe aggiornate dell'Ecdc approfondimentoine nel mondo: le ultime notizie del 5 agosto. LIVE L'Ecdc, che attraverso queste mappe monitora la diffusione del- 19 analizzando ...L'ipotesi della gratuità dei test anti -, spiegano fonti di governo, è stata scartata perché ...Repubblica appenninica il vaccino più diffuso è lo Sputnik e non uno dei quattro usati in. L'...Il match tra le campionesse d’Italia della Juventus e il neopromosso Pomigliano e le sfide tra Sassuolo e Fiorentina ed Empoli Ladies e Roma apriranno la Serie A 2021/2022, un campionato il cui calend ...SAN PAOLO, 05 AGO - Il Brasile ha registrato altri 1.175 decessi e 40.716 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo il Consiglio nazionale dei segretari alla sanità (Conass). Con i dati aggi ...