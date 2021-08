Covid Italia, il bollettino dei contagi del 5 agosto: aumento dei ricoveri (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 agosto 2021 - Sono 7.230 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.596. Sono invece 27 le vittime in un giorno (... Leggi su lanazione (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 52021 - Sono 7.230 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.596. Sono invece 27 le vittime in un giorno (...

Advertising

beppesevergnini : L’Italia cambia, anche se finge di non accorgersi. E i campioni olimpici, come i campioni europei del calcio, posso… - Adnkronos : #Greenpass Italia, Crisanti: 'Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi'. #Covid. - twitorino : In base al D. L. 23/7/2021 n. 105, da venerdì 6/8/2021 l’ingresso a musei, mostre, istituti e altri luoghi pubblic… - mariamacina : Fortis: “l'Italia che è entrata nel tunnel del Covid-19 e che ora ne sta uscendo con uno slancio apparentemente sor… - sulsitodisimone : Covid: in Italia casi in aumento a 7.230. La positività sale al 3,4%, 27 i morti -