Covid Italia, cambia la quarantena per i vaccinati (Di giovedì 5 agosto 2021) I vaccinati che hanno un contatto con una persona positiva a Covid-19 dovranno fare una quarantena di 7 giorni, anziché di 10, al termine dei quali sarà necessario fare un tampone molecolare. Queste le nuove direttive del Cts, anticipate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, alle Regioni, a quanto apprende l’Adnkronos Salute. Dunque la quarantena si riduce a una settimana, rimanendo, invece, per i non vaccinati a 10 giorni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) Iche hanno un contatto con una persona positiva a-19 dovranno fare unadi 7 giorni, anziché di 10, al termine dei quali sarà necessario fare un tampone molecolare. Queste le nuove direttive del Cts, anticipate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, alle Regioni, a quanto apprende l’Adnkronos Salute. Dunque lasi riduce a una settimana, rimanendo, invece, per i nona 10 giorni. L'articolo proviene daSera.

Advertising

Adnkronos : #Greenpass Italia, Crisanti: 'Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi'. #Covid. - beppesevergnini : L’Italia cambia, anche se finge di non accorgersi. E i campioni olimpici, come i campioni europei del calcio, posso… - rtl1025 : ?? E' stata superata quota 70 milioni di somministrazioni del #vaccino anti-#Covid in Italia (finora precisamente 70… - Ticinonline : Il Green Pass per andare al ristorante (e non solo) tutto quello che c'è da sapere #italia #greenpass… - carlokarl : RT @Libero_official: Prime indiscrezioni dalla cabina di regia sul nuovo decreto #Covid: #GreenPass obbligatorio anche per gli studenti uni… -