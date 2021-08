Covid: in Italia casi in aumento a 7.230. La positività sale al 3,4%, 27 i morti (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - Sono 7.230 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Italia, con un incremento di 634 rispetto a ieri. Il numero di tamponi e test è stato pari a 212.227, in flessione di 3.500 rispetto a ieri, e l'indice di positivà è salito al 3,4% dal 3,1 di ieri. I decessi registrati oggi sono 27, portando il totale del numero di vittime a 128.163 dall'inizio dell'epidemia nel nostro Paese. In aumento il numero di ricoveri: +100 nei reparti ordinari, per un totale al momento di 2.409, mentre è +8 nelle terapie intensive, per un totale al momento di 268, e con ingressi giornalieri pari a 25 (ieri 14). Gli attuali positivi sono ... Leggi su agi (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - Sono 7.230 i nuovidi-19 accertati in, con un incremento di 634 rispetto a ieri. Il numero di tamponi e test è stato pari a 212.227, in flessione di 3.500 rispetto a ieri, e l'indice di positivà è salito al 3,4% dal 3,1 di ieri. I decessi registrati oggi sono 27, portando il totale del numero di vittime a 128.163 dall'inizio dell'epidemia nel nostro Paese. Inil numero di ricoveri: +100 nei reparti ordinari, per un totale al momento di 2.409, mentre è +8 nelle terapie intensive, per un totale al momento di 268, e con ingressi giornalieri pari a 25 (ieri 14). Gli attuali positivi sono ...

