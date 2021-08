Covid, in Italia 7.230 nuovi casi su 212.227 tamponi e altri 27 decessi (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 7.230 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 212.227 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,4%, in aumento rispetto al 3,1% di mercoledì. Nelle ultime 24 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 7.230 idi coronavirus registrati in, a fronte di 212.227eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,4%, in aumento rispetto al 3,1% di mercoledì. Nelle ultime 24 ...

