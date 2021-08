Covid, in Indonesia 1.747 morti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 5 agosto 2021) Continua la corsa del virus in Indonesia che registra 1.747 decessi in 24 ore, superando le 100mila vittime dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto il ministero della Salute Indonesiano. Dall'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021) Continua la corsa del virus inche registra 1.747 decessi in 24 ore, superando le 100mila vittime dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto il ministero della Saluteno. Dall'...

