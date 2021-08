Covid, in Campania 670 nuovi positivi: l’indice di contagio sale all’8,77%. Ancora in aumento i ricoveri (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 670 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 7.642 tamponi molecolari. l’indice di contagio sale all’8,77% da 6,3% di ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania non sono segnalati morti nelle ultime 48 ore (uno è deceduto in precedenza ed è stato registrato solo ieri). 13 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 12), 246 quelli ricoverati in reparti di degenza contro i 223 di ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 670 icasi di coronavirus emersi ieri indall’analisi di 7.642 tamponi molecolari.di,77% da 6,3% di ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionenon sono segnalati morti nelle ultime 48 ore (uno è deceduto in precedenza ed è stato registrato solo ieri). 13 i pazientiricoverati in terapia intensiva (ieri erano 12), 246 quelli ricoverati in reparti di degenza contro i 223 di ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

