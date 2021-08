Covid, il direttore dello Humanitas, Alberto Mantovani, spiega l'utilità del vaccino per i ragazzi. 'È una priorità' (Di giovedì 5 agosto 2021) ' Vaccinatevi . Anche per ritornare a scuola in sicurezza: è una priorità '. A pronunciare queste parole è Alberto Mantovani , direttore scientifico dell' Iccs dell'Humanitas, secondo cui il vaccino è ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021) ' Vaccinatevi . Anche per ritornare a scuola in sicurezza: è una'. A pronunciare queste parole èscientifico dell' Iccs dell', secondo cui ilè ...

Advertising

Cinguetterai : Nella prossima edizione di #DomenicaIn ci saranno alcune novità. Mara Venier spera di non avere il talk sul covid,… - salutegreen24 : I vaccinati contro Covid-19 possono contagiarsi con la variante Delta, ma non è vero che possono contagiare come ch… - QdSit : I vaccinati contro Covid-19 possono contagiarsi con la variante Delta, ma non è vero che possono contagiare come ch… - gioiami68701904 : RT @eclissidicielo: Klaus Schwab, fondatore e direttore del World Economic Forum di Davos: ???? - Ariel2575 : RT @ganga2410: MACHEDAVERO DEL GIORNO. CRISANTI: 'GREEN PASS NON RIDUCE CASI, MA SPINGE A VACCINARSI' L'utilità del Green pass 'è convince… -