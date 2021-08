Covid, il Centro Europeo mette le Marche in fascia rossa. Ma non sono l'unica regione: ecco chi resta giallo (e verde) (Di giovedì 5 agosto 2021) ANCONA - La crescita dei contagi Covid , anche nelle Marche , è certificata dall'Ecdc, il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie , che mette la regione in fascia rossa. Nel ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 5 agosto 2021) ANCONA - La crescita dei contagi, anche nelle, è certificata dall'Ecdc, ilper la prevenzione e il controllo delle malattie , chelain. Nel ...

Advertising

trics82 : @LaBombetta76 @arwen0506 @barbarab1974 Prima: MALEDETTI tutti i morti li contate come malati covid, aveva 45 anni e… - albiuno : RT @autocostruttore: Almeno 173 positivi al Covid nel centro migranti di Melilla ???? - Il_Centro : #Abruzzo #5agosto #giovedi #coronavirus #covid #pandemia #bollettinoAbruzzo In Abruzzo guariti/dimessi in 42 e 123… - sono_paola : Questi #malati cronici devono sottoporsi 3 volte a settimana a #dialisi. La fanno in ospedale o in un CAL che signi… - verdeocchio : @claudia__74 @luheart4 @GuidoCrosetto Ciao Claudia, a domicilio? Niente domicilio! È andato al centro vaccinale. Ti… -