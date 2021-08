Covid, il caso Islanda. Nel paese con più vaccinati al mondo sono tornate le restrizioni (Di giovedì 5 agosto 2021) La nazione con più vaccinati al mondo è l’Islanda, dove l’86% degli over 16 è vaccinato. Ma dal 25 luglio, nuove restrizioni sono tornate nell’isola. Ilfattoquotidiano.it ha intervistato Gudrun Aspelund, responsabile del Centro per la sicurezza sanitaria e il controllo delle malattie trasmissibili, del governo islandese, per capire cosa stia accadendo. La nazione ha 375mila abitanti, e come isola rappresenta un caso esemplare da osservare per comprendere come sta reagendo il Sars-CoV2 a un ambiente fortemente ostile (vaccinato). Altri due contesti da tenere sotto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) La nazione con piùalè l’, dove l’86% degli over 16 è vaccinato. Ma dal 25 luglio, nuovenell’isola. Ilfattoquotidiano.it ha intervistato Gudrun Aspelund, responsabile del Centro per la sicurezza sanitaria e il controllo delle malattie trasmissibili, del governo islandese, per capire cosa stia accadendo. La nazione ha 375mila abitanti, e come isola rappresenta unesemplare da osservare per comprendere come sta reagendo il Sars-CoV2 a un ambiente fortemente ostile (vaccinato). Altri due contesti da tenere sotto ...

Advertising

NicolaPorro : Oramai il Covid-19 sembra entrato in ogni ambito della nostra esistenza. Sentite come il giornalista Rai ha comment… - lucabattanta : RT @misnrotta: Gente convinta che il GP ottenuto con vaccino non possa essere revocato in caso di positività al Covid-19 ??????? al massimo s… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Covid, il caso Islanda. Nel paese con più vaccinati al mondo sono tornate le restrizioni - fattoquotidiano : Covid, il caso Islanda. Nel paese con più vaccinati al mondo sono tornate le restrizioni - MZorzy : RT @misnrotta: Gente convinta che il GP ottenuto con vaccino non possa essere revocato in caso di positività al Covid-19 ??????? al massimo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid caso Il Greenpass come 'nuova opportunità' Neppure il Covid riesce a suggerire la necessità di un'azione comune per contrastare l'epidemia, e ... anche se non ritengo fuori dal mondo imporre limitazioni di accesso in caso di lunga permanenza su ...

Green pass, la rivolta dei ristoratori che non chiederanno il certificato: "Venite da noi, pagheremo le multe" Per il presidente del Consiglio Mario Draghi è una "una condizione per tenere aperte le attività economiche" e scongiurare nuove chiusure in caso di nuova ondata di contagi di Coronavirus . Per alcuni ristoratori rappresenta un modo per scaricare ulteriori responsabilità sugli esercenti, con il rischio di perdere molti clienti. Da domani, ...

Covid Bologna, Bianca Dobroiu ancora positiva. Era stata il primo caso in città il Resto del Carlino Covid: Nuova Zelanda, sì a ingresso co-fondatore Google Il governo neozelandese ha permesso l'ingresso nel Paese al co-fondatore di Google, il miliardario Larry Page, nonostante la chiusura dei confini a causa dell'emergenza coronavirus, in modo che suo fi ...

Covid, il caso Islanda. Nel paese con più vaccinati al mondo sono tornate le restrizioni La nazione ha 375mila abitanti, e come isola rappresenta un caso esemplare da osservare per comprendere come sta reagendo il Sars-CoV2 a un ambiente fortemente ostile (vaccinato) ...

Neppure ilriesce a suggerire la necessità di un'azione comune per contrastare l'epidemia, e ... anche se non ritengo fuori dal mondo imporre limitazioni di accesso indi lunga permanenza su ...Per il presidente del Consiglio Mario Draghi è una "una condizione per tenere aperte le attività economiche" e scongiurare nuove chiusure indi nuova ondata di contagi di Coronavirus . Per alcuni ristoratori rappresenta un modo per scaricare ulteriori responsabilità sugli esercenti, con il rischio di perdere molti clienti. Da domani, ...Il governo neozelandese ha permesso l'ingresso nel Paese al co-fondatore di Google, il miliardario Larry Page, nonostante la chiusura dei confini a causa dell'emergenza coronavirus, in modo che suo fi ...La nazione ha 375mila abitanti, e come isola rappresenta un caso esemplare da osservare per comprendere come sta reagendo il Sars-CoV2 a un ambiente fortemente ostile (vaccinato) ...