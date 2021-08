Covid, ecco condizioni e durata del certificato per gli esenti dal vaccino (Di giovedì 5 agosto 2021) Via libera al documento lasciapassare destinato a chi non si è potuto immunizzare per motivi di salute. Si tratta di coloro che non hanno potuto vaccinarsi, temporaneamente o definitivamente, per patologie conclamate Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 5 agosto 2021) Via libera al documento lasciapassare destinato a chi non si è potuto immunizzare per motivi di salute. Si tratta di coloro che non hanno potuto vaccinarsi, temporaneamente o definitivamente, per patologie conclamate

Advertising

NicolaPorro : In lizza per la medaglia d’oro sul piano della disinformazione legata al Covid spicca un inviato Rai dal Giappone,… - ladyonorato : Ecco cosa ci aspetta in autunno... - NicolaPorro : ?? Le incongruenze sul #greenpass, l'attacco #hacker alla Regione Lazio e la #riformadellagiustizia. Questo e altro… - Tempest_Jones_ : RT @diodeglizilla: Matteo, sai cosa ti “rovina le ferie” più di un cameriere che ti chiede “Mi fa vedere il green pass, per cortesia?” “Sì,… - DBenedectus : Da oggi scattano le nuove regole con bar e ristoranti pronti al controllo. La certificazione verde sarà poi obbliga… -