Covid, Bassetti: “Con variante Delta in vaccinati virus si ferma nel naso” (Di giovedì 5 agosto 2021) I vaccinati contro Covid-19 possono contagiarsi con la variante Delta, ma non è vero che possono contagiare come chi non è vaccinato. “Bisogna fare chiarezza su questa cosa”, afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. All’origine del fraintendimento alcune interpretazioni delle parole di Anthony Fauci, immunologo consulente del presidente americano Joe Biden. “Tony Fauci ha parlato per 12 minuti, però – rileva Bassetti – ci si è focalizzati, soprattutto chi è contro i vaccini, solo su ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) Icontro-19 possono contagiarsi con la, ma non è vero che possono contagiare come chi non è vaccinato. “Bisogna fare chiarezza su questa cosa”, afall’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. All’origine del fraintendimento alcune interpretazioni delle parole di Anthony Fauci, immunologo consulente del presidente americano Joe Biden. “Tony Fauci ha parlato per 12 minuti, però – rileva– ci si è focalizzati, soprattutto chi è contro i vaccini, solo su ...

