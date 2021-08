Covid, balzo delle incidenze in Campania: +2.5% in un giorno (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aumenta di quasi 2,5 punti percentuali in 24 ore il tasso di incidenza del Covid in Campania, passando dal 6,30% di ieri all’8,76 del bollettino odierno dell’Unità di crisi. Il tasso di positività viene qui calcolato senza tenere conto dei risultati dei tamponi antigenici: quelli molecolari sono stati 7.642, con 670 nuovi contagi. Non si segnalano nuove vittime, mentre crescono sia i ricoveri in intensiva (13, +1) sia le degenze, giunte a quota 246 (+7). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 670 Tamponi molecolari del giorno: ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aumenta di quasi 2,5 punti percentuali in 24 ore il tasso di incidenza delin, passando dal 6,30% di ieri all’8,76 del bollettino odierno dell’Unità di crisi. Il tasso di positività viene qui calcolato senza tenere conto dei risultati dei tamponi antigenici: quelli molecolari sono stati 7.642, con 670 nuovi contagi. Non si segnalano nuove vittime, mentre crescono sia i ricoveri in intensiva (13, +1) sia le degenze, giunte a quota 246 (+7). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del: 670 Tamponi molecolari del: ...

