Covid, arriva certificato per esenzione da vaccino: chi può richiederlo (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ arrivata la circolare del ministero della Salute che autorizza il certificato per gli esenti dal vaccino anti-Covid. certificato per le persone che “per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid-19”. Potranno essere “rilasciate in formato cartaceo” e avranno una “validità massima fino al 30 settembre” le certificazioni di esenzione , stabilisce una circolare della direzione generale Prevenzione del ministero della Salute, che mette nero su bianco questa possibilità e chi riguarda. “Le persone che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ta la circolare del ministero della Salute che autorizza ilper gli esenti dalanti-per le persone che “per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde-19”. Potranno essere “rilasciate in formato cartaceo” e avranno una “validità massima fino al 30 settembre” le certificazioni di, stabilisce una circolare della direzione generale Prevenzione del ministero della Salute, che mette nero su bianco questa possibilità e chi riguarda. “Le persone che ...

