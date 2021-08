Covid, 793 nuovi positivi in Lombardia: 29 a Bergamo (Di giovedì 5 agosto 2021) Regione Lombardia dirama il quotidiano bollettino sui dati del Covid 19. In Lombardia sono stati effettuati 35.340 tamponi, i positivi sono 793 (2,2%). Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 35.340 tamponi effettuati, sono 793 i nuovi positivi (2,2%). I dati di oggi – i tamponi effettuati: 35.340, totale complessivo: 12.698.582 – i nuovi casi positivi: 793 – in terapia intensiva: 31 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 254 (+7) – i decessi totale complessivo: 33.835 (+1) I nuovi casi per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 agosto 2021) Regionedirama il quotidiano bollettino sui dati del19. Insono stati effettuati 35.340 tamponi, isono 793 (2,2%). Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 35.340 tamponi effettuati, sono 793 i(2,2%). I dati di oggi – i tamponi effettuati: 35.340, totale complessivo: 12.698.582 – icasi: 793 – in terapia intensiva: 31 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 254 (+7) – i decessi totale complessivo: 33.835 (+1) Icasi per ...

