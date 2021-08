Covid | 7230 i nuovi positivi | 27 i morti Tasso di positività sale al 3 | 4%

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 7.230 iai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.596. Sono invece 27 le vittime in un giorno (ieri erano state 21). Sono 212.227 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 215.748. Ildità è del 3,4%, in aumento rispetto al 3% di ieri. ’Icasi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe - continuano a salire, seppur a un ritmo meno sostenuto rispetto alla settimana precedente, ma rimangono indubbiamente ...

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 8.702 nuovi contagi da coronavirus, numero quasi pari alla giornata scorsa. I nuovi contagi in Russia sono stati 8.702 nelle ultime 24 ore.