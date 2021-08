Covid-19 Toscana: Giani anticipa i nuneri del 5 agosto, 765 nuovi casi, 13.787 test (Di giovedì 5 agosto 2021) I numeri anticipati da Giani su Facebook sul coronavirus in Toscana ci danno una situazione ancora preoccupante. « I nuovi casi registrati in Toscana sono 765 su 13.787 test di cui 9.006 tamponi molecolari e 4.781 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,55% (11,3% sulle prime diagnosi)» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 5 agosto 2021) I numeriti dasu Facebook sul coronavirus inci danno una situazione ancora preoccupante. « Iregistrati insono 765 su 13.787di cui 9.006 tamponi molecolari e 4.781rapidi. Il tasso deipositivi è 5,55% (11,3% sulle prime diagnosi)» L'articolo proviene da Firenze Post.

