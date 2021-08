Covid 19 in Campania | bollettino del 4 agosto | 670 positivi

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID-19 - Regione Campania, vaccinati con la prima dose 3.654.797 cittadini - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID-19 - Regione Campania, vaccinati con la prima dose 3.654.797 cittadini - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID-19 - Regione Campania, vaccinati con la prima dose 3.654.797 cittadini - napolimagazine : COVID-19 - Regione Campania, vaccinati con la prima dose 3.654.797 cittadini - apetrazzuolo : COVID-19 - Regione Campania, vaccinati con la prima dose 3.654.797 cittadini -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Vittime, tamponi e guariti approfondimento, esenzione vaccino anche per chi ha ricevuto 1 - 2 ... La Regionecomunica che tra i decessi comunicati in data odierna, 1 e deceduto in data 07/...Cavallino Bianco, costretto alla chiusura per 10 giorni l'hotel 'no mask' di San Candido I dati in, proteste contro il green pass in Francia I dati in Puglia In Puglia, sono stati ...Sono 7.230 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, giovedì 5 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 27 morti che p ...Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 5 agosto del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 7.230 su 212.227 tamponi ...