Così il farmaceutico guarda al Pnrr per dare slancio alla ricerca (Di giovedì 5 agosto 2021) La Merck è al lavoro per supportare lo sviluppo e la produzione di vaccini e trattamenti basati sull’mRna. Inoltre è già in sperimentazione di fase 2 un potenziale trattamento per i pazienti con polmonite da Covid. Ma sono in arrivo novità importanti anche nel campo dell’immuno-oncologia e cardiologia. Quanto al settore farmaceutico, si dovrà sfruttare a pieno l’occasione del Pnrr per attrarre investimenti verso un’industria che può rappresentare un volano di crescita e innovazione per l’intero paese. A raccontarcelo è Jan Kirsten, general manager per il business healthcare di Merck in Italia dal 1° luglio 2021. Si parla spesso di investimenti ma in ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 agosto 2021) La Merck è al lavoro per supportare lo sviluppo e la produzione di vaccini e trattamenti basati sull’mRna. Inoltre è già in sperimentazione di fase 2 un potenziale trattamento per i pazienti con polmonite da Covid. Ma sono in arrivo novità importanti anche nel campo dell’immuno-oncologia e cardiologia. Quanto al settore, si dovrà sfruttare a pieno l’occasione delper attrarre investimenti verso un’industria che può rappresentare un volano di crescita e innovazione per l’intero paese. A raccontarcelo è Jan Kirsten, general manager per il business healthcare di Merck in Italia dal 1° luglio 2021. Si parla spesso di investimenti ma in ...

Advertising

Samu_Strobietto : @PlinskyIena @Carolcrasher Sono un informatore farmaceutico non che chimico industriale. Parla cosi’ a tua madre o tua sorella - pappaolino : @stanzaselvaggia mi ritorna in mente un direttore generale del servizio farmaceutico un certo Duilio Poggiolini, un… - pappaolino : @Libero_official mi ritorna in mente un direttore generale del servizio farmaceutico un certo Duilio Poggiolini, un… - pappaolino : @Federica989111 mi ritorna in mente un direttore generale del servizio farmaceutico un certo Duilio Poggiolini, uno… - pappaolino : @SAmmiraglio mi ritorna in mente un direttore generale del servizio farmaceutico un certo Duilio Poggiolini, uno ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Così farmaceutico Attacco informatico, colpita anche Erg che parla comunque di 'limitati disservizi'. Tra le possibili vittime anche altre aziende ... garantendo così l'operatività di business'. La società è la prima a rendere pubblico il suo seppur ...In queste ore tra le possibili società coinvolte si sono fatti anche i nomi del gruppo farmaceutico ...

Rimini, trattato con farmaco innovativo malato neurologico ...del Nobel per il settore farmaceutico, agisce a livello cellulare interferendo con l'RNA messaggero nella traduzione dell'informazione genetica nella specifica sequenza aminoacidica, bloccando così ...

Così il farmaceutico guarda al Pnrr per dare slancio alla ricerca Il Foglio ... garantendol'operatività di business'. La società è la prima a rendere pubblico il suo seppur ...In queste ore tra le possibili società coinvolte si sono fatti anche i nomi del gruppo......del Nobel per il settore, agisce a livello cellulare interferendo con l'RNA messaggero nella traduzione dell'informazione genetica nella specifica sequenza aminoacidica, bloccando...