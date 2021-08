CorSport | Lukaku ha detto all’Inter che vuole il Chelsea | Inzaghi arrabbiatissimo 

(Di giovedì 5 agosto 2021) La cessione dialè solo questione di ore. L’attaccante belga dell’Inter ha deciso di andar via e lo ha comunicato ad. Chiedendo al suo procuratore di fare lo stesso con la dirigenza del club. “Romeluha deciso di rompere con l’Inter e di chiedere la cessione al. Lo ha fatto negli scorsi giorni prima parlando con il tecnicoe poi chiedendo al suo agente, Federico Pastorello, di ribadire il concetto alla dirigenza. Per Marotta e Ausilio, che lo ritengono tutt’ora incedibile, è stata una doccia gelata. Idem per il tecnico ex Lazio che lo ...

Anche il Corriere dello Sport, inevitabilmente, affronta il tema Lukaku e conferma tutti gli aggiornamenti sulla trattativa, con la prima offerta del Chelsea rifiutata e con il possibile secondo affon ...Lukaku verso il Chelsea, il commento del Corsport: 'Respiro per le casse nerazzurre'. vedi letture. Dopo Hakimi, l'Inter è vicina alla cessione di Lukaku al Chelsea. Quello che Marotta ha dimostrato d ...