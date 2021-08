Coronavirus oggi Italia e Lombardia, il bollettino Covid del 5 agosto: contagi e decessi (Di giovedì 5 agosto 2021) In attesa dell'entrata in vigore del Green pass prevista per domani, venerdì 6 agosto, è la fondazione Gimbe nel consueto report settimanale a tracciare il quadro della situazione epidemiologica in ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 5 agosto 2021) In attesa dell'entrata in vigore del Green pass prevista per domani, venerdì 6, è la fondazione Gimbe nel consueto report settimanale a tracciare il quadro della situazione epidemiologica in ...

Advertising

ilriformista : Il ragazzo che ha sfidato la piazza No-Vax: 'Mio padre era medico, morto contagiandosi sul lavoro. Se ci fosse stat… - reggiotv : In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.004.610 (+2.735). Le persone risultate positive… - romatoday : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 5 agosto 2021 - radiolaquila1 : Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 5 agosto: oggi 126 nuovi positivi e 42 guariti - ilGiunco : Coronavirus: 23 nuovi casi in Maremma. Un ricovero in meno all’ospedale -