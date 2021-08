Coronavirus oggi Italia e Lombardia | bollettino Covid 5 agosto | 7 230 contagi e 27 morti

(Di giovedì 5 agosto 2021) In attesa dell'entrata in vigore del Green pass prevista per domani, venerdì 6, è la fondazione Gimbe nel consueto report settimanale a tracciare il quadro della situazione epidemiologica in ...

Aumentano i nuovi positivi e aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da in Campania:il virus fa registrare 670 positivi su 7.642 tamponi molecolari esaminati , 174 in più di ieri con 221 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'8,77%, più di due ......sanitaria da. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 238.967 (93,7% dei casi totali).sono stati ...Movida a Ischia: tre locali chiusi per 5 giorni. A intervenire, in località Riva Destra e Ischia porto, gli agenti del commissariato dell'isola verde con il sostegno ...È una caratteristica molto particolare di manifestazione di Sars-Cov-2 in età pediatrica. Simile alla malattia di Kawasaki, ma più pericolosa. In Italia registrati finora 239 casi ...