Coronavirus, nelle Marche 195 positivi in 24 ore, crescono incidenza e tasso di infezione. Tre province corrono di più / I numeri delle ... (Di giovedì 5 agosto 2021) ANCONA - Il numero dei ricoveri, per fortuna, non cresce ancora troppo, ma anche le Marche devono fare i conti con l'aumento dei contagi Covid legati alla variante Delta . Oggi, giovedì 5 agosto, sono ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 5 agosto 2021) ANCONA - Il numero dei ricoveri, per fortuna, non cresce ancora troppo, ma anche ledevono fare i conti con l'aumento dei contagi Covid legati alla variante Delta . Oggi, giovedì 5 agosto, sono ...

Advertising

petergomezblog : Coronavirus, 6.619 nuovi casi e aumentano i ricoverati (+82) e ingressi in terapia intensiva (20). Nelle ultime 24… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4). A fronte di 36.583 tamponi effettuati, sono 678 i n… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Coronavirus, salgono i nuovi casi nella provincia di Prato: 60 nelle ultime 24 ore' - chabis_ch : RT @BAG_OFSP_UFSP: #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 05.08. Attualmente, si contano 722 801 casi confermati in laboratorio, 1024 in più r… - veneziana4 : #coronavirus mio zio Emilio Vedova ha lasciato nelle mani di chi era convinto essere completamente sicuro la sua fo… -