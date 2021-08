Coronavirus in Toscana: tre morti (due a Grosseto e uno a Livorno), oggi 5 agosto. E 765 contagi (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono tre i decessi per Coronavirus registrati in Toscana, oggi 5 agosto 2021. Si tratta di 3 uomini con età media di 70 anni, che risiedevano a Grosseto (2) e Livorno. Resta alto, e in crescita, il numero dei nuovi contagiati: 765 (745 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico) con età media di 33 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono tre i decessi perregistrati in2021. Si tratta di 3 uomini con età media di 70 anni, che risiedevano a(2) e. Resta alto, e in crescita, il numero dei nuoviati: 765 (745 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico) con età media di 33 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

controradio : Coronavirus in Toscana: 765 nuovi casi. Tre decessi - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: tre morti (due a Grosseto e uno a Livorno), oggi 5 agosto. E 765 contagi - intoscana : In Toscana sono 254.983 i casi di positività al #Coronavirus, 765 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 223 (25… - TanziniSimone : RT @regionetoscana: #coronavirus #covid19 Cos'è la Certificazione verde COVID-19, come ottenerla, qual è la sua durata, per quali attività… - GazzettadiSiena : I dati di oggi del bollettino regionale -