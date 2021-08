Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 agosto: 7.230 nuovi casi e 27 morti (Di giovedì 5 agosto 2021) I dati di giovedì 5 agosto. Oltre 7 mila contagi in 24 ore, come il 14 maggio. Gli attuali positivi totali superano quota 100 mila, riportando il dato indietro al 16 giugno. Il tasso di positività sale al 3,4% (ieri 3%) con 212.227 tamponi. Ricoveri: +100. Terapie intensive: +8 Leggi su corriere (Di giovedì 5 agosto 2021) I dati di giovedì 5. Oltre 7 mila contagi in 24 ore, come il 14 maggio. Gli attuali positivi totali superano quota 100 mila, riportando il dato indietro al 16 giugno. Il tasso di positività sale al 3,4% (ieri 3%) con 212.227 tamponi. Ricoveri: +100. Terapie intensive: +8

