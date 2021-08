Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 agosto: 7.230 nuovi casi, i morti sono 27 (Di giovedì 5 agosto 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 7.230 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 6.596. I tamponi effettuati sono 212.227, contro i 215.748 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 3,4% (ieri era al 3,1%). sono 27 i morti, 8 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 agosto (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 5 agosto 2021) Nelle ultime 24 orestati 7.230 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 6.596. I tamponi effettuati212.227, contro i 215.748 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 3,4% (ieri era al 3,1%).27 i, 8 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 5(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE).

Advertising

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Vaccini, superata quota 70 mln di somministrazioni in Italia - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Vaccini, superata quota 70 mln di somministrazioni in Italia - sole24ore : Coronavirus Italia: Toscana, Marche, Sardegna e Sicilia in rosso nelle mappe Ue - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 agosto: 7.230 nuovi casi, i morti sono 27 - iirpo : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 5 agosto: 7.230 nuovi casi e 27 decessi. Tasso positività sale al 3,4%… -