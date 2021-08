Coronavirus | il bollettino di oggi giovedì 5 agosto | i focolai di Covid e la mappa dei contagi

Advertising

RaphaelRaduzzi : Ecco il link ai report: ?? - RadioGoldAl : Bollettino coronavirus: in Piemonte 259 nuovi contagi e nessun decesso - fisco24_info : Covid Sardegna oggi, 522 contagi: bollettino 5 agosto: I dati della regione sulla pandemia di coronavirus. Si regis… - infoitinterno : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 5 agosto 2021 - ilVizzarro : Covid, 164 nuovi positivi e 377 guariti in Calabria. Il bollettino #Calabria #calabrianotizie #coronavirus #COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.004.610 (+2.735). Le persone risultate positive alsono 71.586 (+164) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid - 19 ...Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di oggi giovedì 5 agosto 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 397.005 casi di positività, 669 in più ri ...Non sono stati registrati decessi in Puglia. Il bollettino epidemiologico sull'emergenza coronavirus in Italia aggiornato a oggi, 5 agosto 2021.