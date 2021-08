Coronavirus, il bollettino di oggi 5 agosto (Di giovedì 5 agosto 2021) Coronavirus Italia, bollettino Covid di oggi 5 agosto: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino Coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 7230 contagi, 27 morti, 3371 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 212.227 tamponi effettuati, il tasso di positività raggiunge oggi il 3,4% (+0,3%). LEGGI ANCHE –> Green pass obbligatorio per la scuola: il Governo ha deciso Il punto della situazione negli ospedali ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 5 agosto 2021)Italia,Covid di: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaIlCovid di: 7230 contagi, 27 morti, 3371 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 212.227 tamponi effettuati, il tasso di positività raggiungeil 3,4% (+0,3%). LEGGI ANCHE –> Green pass obbligatorio per la scuola: il Governo ha deciso Il punto della situazione negli ospedali ...

Advertising

LaStampa : Coronavirus, bollettino del 5 agosto in Italia: 7230 nuovi contagi da ieri, 27 morti. Il tasso il positività sale a… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 agosto: 7.230 nuovi casi, i morti sono 27 - zazoomblog : Coronavirus il bollettino di oggi 5 agosto - #Coronavirus #bollettino #agosto - andreastoolbox : Coronavirus, 7.230 positivi e 27 vittime nelle ultime 24 ore - Rai News - Maryeterngif1 : Bollettino Covid di giovedì 5 agosto: 27 morti e 7.230 casi in più. I positivi tornano sopra quota 100mila - CORONA… -