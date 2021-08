Coronavirus | il bollettino del 5 agosto | 7 230 nuovi casi di contagio e 27 decessi

Advertising

LaStampa : Coronavirus, bollettino del 5 agosto in Italia: 7230 nuovi contagi da ieri, 27 morti. Il tasso il positività sale a… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 agosto: 7.230 nuovi casi, i morti sono 27 - zazoomblog : Coronavirus il bollettino di oggi 5 agosto - #Coronavirus #bollettino #agosto - andreastoolbox : Coronavirus, 7.230 positivi e 27 vittime nelle ultime 24 ore - Rai News - Maryeterngif1 : Bollettino Covid di giovedì 5 agosto: 27 morti e 7.230 casi in più. I positivi tornano sopra quota 100mila - CORONA… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono 212.227 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in ...5 agosto, i dati . I dati in Lombardia . I dati in Piemonte Resta invariato il numero ...SARDEGNA - Sono 522 i nuovi contagi diin Sardegna secondo i dati deldi oggi, 5 agosto. Si registrano 4 morti nelle ultime 24 ore, due donne e due uomini, tra i 73 e gli 88 ...Sono inoltre 1.407 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (0,99%). Non sono stati invece rilevati casi tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani pr ...Ministero Salute, sono oltre 7mila i nuovi casi. Salgono i ricoveri nelle terapie intensive - picenotime.it - IT ...