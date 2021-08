Coronavirus, i dati – nelle ultime 24 ore 7.230 nuovi casi, 212.227 tamponi e 27 decessi (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 7.230 i nuovi casi di infezione da SarsCov2 nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.596. Sono invece 27 le vittime in un giorno (ieri erano state 21). Sono 212.227 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati, ieri erano stati 215.748. Il tasso di positività è del 3,4%, in aumento rispetto al 3% di mercoledì. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono 268 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 8 in più rispetto a mercoledì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 7.230 idi infezione da SarsCov224 ore in Italia, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 6.596. Sono invece 27 le vittime in un giorno (ieri erano state 21). Sono 212.227 imolecolari e antigenici per ileffettuati, ieri erano stati 215.748. Il tasso di positività è del 3,4%, in aumento rispetto al 3% di mercoledì. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono 268 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 8 in più rispetto a mercoledì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ...

