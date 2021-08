Coronavirus, Gimbe: "La provincia di Lucca quarta in Italia per indice di contagio" (Di giovedì 5 agosto 2021) Superata la soglia dei 150 casi settimanali ogni 100mila abitanti: peggio solo le province di Cagliari, Ragusa e Caltanisetta Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 5 agosto 2021) Superata la soglia dei 150 casi settimanali ogni 100mila abitanti: peggio solo le province di Cagliari, Ragusa e Caltanisetta

