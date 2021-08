Coronavirus | 27 morti nelle ultime 24 ore Contagi sopra quota 7mila | sale a 3 | 4% il tasso di positività

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il bollettino del 5 agosto Sono 27 i decessi dasegnalati in Italia24 ore, 6 in più rispetto a ieri 4 agosto, quando le vittime erano state 21. Sono 7.230 i positivi ai test Covid individuati24 ore, secondo i dati della Protezione civile e del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 212.227. Ildiallo 3,4% (+0,3%). Per quanto riguarda il numero delle vittime pari a 27, la Regione Calabria ha fatto sapere che tra i decessi comunicati in data odierna 3 sono avvenuti in date ...