Contratti a termine, così la maggioranza ha scardinato i paletti del decreto Dignità. E Confindustria festeggia: "Accolta la nostra proposta" (Di giovedì 5 agosto 2021) La novità è in vigore dal 25 luglio, quando la legge di conversione del decreto Sostegni bis è uscita in Gazzetta ufficiale. Gli effetti, dunque, si vedranno nei dati Istat in arrivo a settembre: probabile un ulteriore aumento dei Contratti precari, che rispetto al crollo di aprile 2020 sono già cresciuti di 380mila unità. Viale dell'Astronomia festeggia: in una nota inviata il 26 alle rappresentanze territoriali e settoriali rivendica che "il legislatore ha accolto una proposta avanzata da lungo tempo da Confindustria". Il Movimento 5 stelle tace. Dopo settimane dominate dalla trattativa sulla giustizia, ...

1960michele : Contratti a termine, più peso alle parti sociali - - rprat75 : @__zimone__ @Bobrifo2 sono contratti che ti affossano a lungo termine. Capisco l'all in, sempre. Quando puoi vincer… - bar_rubino : RT @AvvocatoLaser: Nel Decreto sostegni bis nuove causali 'libere' per i contratti a termine: vogliono costringere i sindacati aziendali ad… - ulisse2003 : RT @AvvocatoLaser: Nel Decreto sostegni bis nuove causali 'libere' per i contratti a termine: vogliono costringere i sindacati aziendali ad… - PalliCaponera : @breveinutile Contratti a termine 1.500.000 lire settore teatro, musei, istruzione -