Consonni | brilla anche Bergamo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Per 166 millesimi di secondo, meno di un battito di ciglia,d’oro. Cinque anni di duri allenamenti e vinci, o perdi, per 166 millesimi di secondo. Nell’estate più incredibile che lo sport italiano ricordila luce abbagliante di. Nel treno azzurro a levitazione magnetica che corre sull’anello dell’Izu Velodrome trascinato da un extraterrestre, la Freccia tricolore Filippo Ganna, il Marcell Jacobs su due ruote, c’èSimone, il 26enne di Brembate Sopra.

Azzurri di Gloria

Un trionfo giunto dopo ben sessant'anni e che nonsolamente per la luce del metallo più ... 3'42 032 : questo il tempo che è servito a Filippo Ganna, Simone, Francesco Lamon e Jonathan ...Al maschile , invece, Simone, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan si qualificano con il secondo tempo (3:45.895, anche qui nuovo record italiano) e affronteranno la Nuova Zelanda,...Per 166 millesimi di secondo, meno di un battito di ciglia, Consonni d’oro. Cinque anni di duri allenamenti e vinci, o perdi, per 166 millesimi di secondo. Nell’estate più incredibile che lo sport ...Le donne faranno un turno lunedì e due martedì, giorno di assegnazione anche delle medaglie Anche perché la pista, come riferito da molti… Leggi ...