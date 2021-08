Conferenza stampa Draghi oggi streaming e diretta tv: dove vederla (Di giovedì 5 agosto 2021) , 5 agosto oggi, 5 agosto 2021, al termine del Consiglio dei Ministri in programma alle ore 16, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe tenere una Conferenza stampa durante la quale illustrerà le nuove misure adottate, per quanto riguarda il Green Pass, la scuola e i trasporti. Da domani, 6 agosto, infatti il certificato vaccinale diventerà obbligatorio per accedere a molte attività al chiuso, come bar (ma non per il servizio al bancone) e ristoranti, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di ... Leggi su tpi (Di giovedì 5 agosto 2021) , 5 agosto, 5 agosto 2021, al termine del Consiglio dei Ministri in programma alle ore 16, il presidente del Consiglio Mariodovrebbe tenere unadurante la quale illustrerà le nuove misure adottate, per quanto riguarda il Green Pass, la scuola e i trasporti. Da domani, 6 agosto, infatti il certificato vaccinale diventerà obbligatorio per accedere a molte attività al chiuso, come bar (ma non per il servizio al bancone) e ristoranti, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di ...

