Conference League 2021/2022, show tra Trabzonspor e Molde: 3-3 in Turchia (Di giovedì 5 agosto 2021) Trabzonspor e Molde danno spettacolo, la Roma osserva e attende la prossima avversaria. Nell’andata del terzo turno preliminare di Conference League 2021/2022, le due squadre non sono andate oltre un rocambolesco 3-3: Nwakaeme (15?), Franchescoli De Souza (58?), Tavares Semedo (74?) in gol per i turchi, Brynhildsen (31?, 64?) e Hussain (85?) per i norvegesi. Fatica invece il Copenaghen che pareggia 1-1 in casa del Lokomotiv Plovdiv mentre l’Anderlecht ha vinto 3-0 contro il Lac. Goleada del Maccabi Haifa che vince 7-2 contro l’HB mentre il Rosenborg ha rifilato un netto 6-1 al Domzale. ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021)danno spettacolo, la Roma osserva e attende la prossima avversaria. Nell’andata del terzo turno preliminare di, le due squadre non sono andate oltre un rocambolesco 3-3: Nwakaeme (15?), Franchescoli De Souza (58?), Tavares Semedo (74?) in gol per i turchi, Brynhildsen (31?, 64?) e Hussain (85?) per i norvegesi. Fatica invece il Copenaghen che pareggia 1-1 in casa del Lokomotiv Plovdiv mentre l’Anderlecht ha vinto 3-0 contro il Lac. Goleada del Maccabi Haifa che vince 7-2 contro l’HB mentre il Rosenborg ha rifilato un netto 6-1 al Domzale. ...

Ultime Notizie dalla rete : Conference League Conference League, Slask - Hapoel Beer Sheva interrotta: troppi fumogeni Slask - Hapoel Beer Sheva, gara dell'andata del terzo turno preliminare di Conference League, è stata interrotta al 13 a causa della visibilità in campo limitata a causa dei fumogeni accesi dai tifosi sugli spalti Stadion Miejski we Wrocawiu. Le squadre sono tornate negli ...

La cantera nerazzurra - L'Inter e le alternative: su quali canterani puntare? ... e che si sta mettendo in mostra con la squadra svizzera firmando due gol nelle prime due giornate di campionato, con la possibilità di poter fare esperienza europea in Conference League. Tra i ...

Sorteggio Conference League: Roma con una tra Trabzonspor e Molde Corriere dello Sport Conference League 2021/2022, show tra Trabzonspor e Molde: 3-3 in Turchia Conference League 2021/2022, show tra Trabzonspor e Molde: 3-3 in Turchia. Ecco cosa è successo nei match di andata del terzo turno preliminare ...

Conference League, Trabzonspor-Molde 3-3: pari in Turchia. Decisivo il ritorno Si è giocata l’andata del terzo turno preliminare della Conference League La Roma attende di conoscere l’avversaria per i playoff di Conference League, in programma il 19 e il 26 agosto. Questa sera s ...

