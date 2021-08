Concorso Stenin | Happy Farmer la foto migliore per il voto online

(Di giovedì 5 agosto 2021) Decisa ladelal termine della votazione on - line A seguito deldegli utenti Internet, come scattodelinternazionale digiornalistica Andrei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Stenin

askanews

Decisa la foto migliore delal termine della votazione on - line A seguito del voto degli utenti Internet, come scatto migliore delinternazionale di fotogiornalistica Andreiè stata designata l'...A partire da oggi tutti gli utenti di internet potranno scegliere l'opera che ritengono migliore, tra quelle presenti nella short list del- 2021: le votazioni online sono iniziate sulla versione russa del sito del(https://stenincontest.ru/winners2021/) e su quella in inglese (https://stenincontest.com/...Roma, 5 ago. (askanews) - Decisa la foto migliore del concorso Stenin al termine della votazione on-line A seguito del voto degli utenti Internet, come scatto migliore del concorso internazionale di f ...Nel concorso multiplo la sangallese ha brillato solo al volteggio. Buono l'esercizio al suolo, anonimi gli altri esercizi. Titolo all'americana Sunisa Lee ...