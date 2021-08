CoNaVinCoS | concorso ordinario STEM passato in secondo piano rispetto allo straordinario

(Di giovedì 5 agosto 2021)- A seguito di una verifica degli ultimi decreti si evince quanto segue. Per ilstrala graduatoria concorsuale è stata trasformata in una graduatoria a scorrimento (e non sul numero di cattedre), con la seguente dicitura: "la graduatoria ... e’ integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove ... il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo" (art. 59 comma 3 del DL 73/2021, "decreto sostegni bis"). L'articolo .

Advertising

infoitinterno : CoNaVinCoS: concorso STEM e cattedre autorizzate dal MEF superiori ai posti al bando. Chiediamo assunzione - ProDocente : CoNaVinCoS: concorso STEM e cattedre autorizzate dal MEF superiori ai posti al bando. Chiediamo assunzione - orizzontescuola : CoNaVinCoS: concorso STEM e cattedre autorizzate dal MEF superiori ai posti al bando. Chiediamo assunzione -

Ultime Notizie dalla rete : CoNaVinCoS concorso

Orizzonte Scuola

...prevista dalle istruzioni dell'allegato A? A mettere in evidenza la problematica è il'... C'è dunque speranza di assunzione anche per la maggior parte degli idonei al(coloro, cioè, ...Armando Pagliara ,, Coordinamento Nazionale VincitoriScuola Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news della scuola in primo piano, oggi: https://...(Non scriviamo il nome per rispetto dei figli minorenni). L’uomo si sarebbe tolto la vita nella sua casa di Misilmeri. L’uomo lavorava come ispettore della Polizia Municipale di Monreale, un lavorator ...Il concorso ordinario per le classi di concorso STEM è terminato per molte regioni, ma molti candidati, risultati idonei, stanno vivendo in ...