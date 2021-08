Comunicato del Napoli: c'è un positivo al Coronavirus (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Napoli ha appena Comunicato attraverso il proprio sito ufficiale la positività di Filippo Costa. Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la partita contro il Cracovia dopo aver accusato alcuni sintomi. Nessuna variazione sul programma della squadra stabilito per il ritiro di Castel di Sangro. Questo il tweet della società: ? Il calciatore Filippo Costa è risultato positivo al Covid-19.? https://t.co/CdKgIrsFv6 pic.twitter.com/vLpTnRzHdC— Official SSC Napoli (@sscNapoli) August 5, 2021 Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilha appenaattraverso il proprio sito ufficiale la positività di Filippo Costa. Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la partita contro il Cracovia dopo aver accusato alcuni sintomi. Nessuna variazione sul programma della squadra stabilito per il ritiro di Castel di Sangro. Questo il tweet della società: ? Il calciatore Filippo Costa è risultatoal Covid-19.? https://t.co/CdKgIrsFv6 pic.twitter.com/vLpTnRzHdC— Official SSC(@ssc) August 5, 2021

