Como | strada allagata per l’esondazione del lago | Video

(Di giovedì 5 agosto 2021) Le piogge di questo periodo, che hanno scaricato ben oltre 100 millimetri in poche ore, hanno provocato l'esondazione del Lario e la chiusura del lungodi. La situazione di questa mattina, ripresa da testimoni e diventata virale sui social, presentava intere strade invase completamente dall'acqua. Diverse sono state le problematiche per la viabilità urbana e per questo motivo il traffico è stato deviato su strade interne. Alluvione in Nepal: le impressionanti immagini riprese dall'altoÉ accaduto ieri nel distretto di Sindhupalchowk, vicino alla capitale Kathmandu: un ...Maltempo Liguria Alluvione Esondazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Como strada

...sono stati segnalati allagamenti nei comuni limitrofi (, Montano Lucino, Bulgarograsso, Lurate Caccivio, Villa Guardia, Appiano Gentile). Una grossa frana si è abbattuta stamane su una...Ladi collegamento tra Porlezzese e Valle Intelvi, che si trova sul, Ceresio, è chiusa. A ... Per i mezzi diretti aè possibile prendere il traghetto a Griante in direzione Bellagio per poi ...Dalle prime ore dell'alba il lago di Como ha invaso le strade della città, il lungolago e piazza Cavour, in seguito alle abbondanti piogge cadute negli ultimi due giorni sul Comasco e ...MILANO (ITALPRESS) - Nella notte la Sala operativa della Protezione civile regionale ha registrato vari episodi di allerta e criticità in ...